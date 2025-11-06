Armenta anuncia contratación de cinco abogados para Búsqueda de Personas

“Quiero que sepan, que mientras yo sea gobernador, para mi igual que para ustedes, buscar a las personas es un tema de humanismo“, subrayó el gobernador Alejandro Armenta, al encabezar la quinta reunión con los colectivos de madres buscadoras, donde enfatizó que la autoridad debe ser sensible y reiteró otorgar todo el apoyo en cada uno de los casos. “Entiendo la angustia y no hay indiferencia. Lo que quiero es servir y resolver los problemas”.

El mandatario escuchó de manera atenta a cada uno de los representantes de los colectivos y acordó en conjunto la contratación de cinco abogados para la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y para la Fiscalía General del Estado de cinco investigadores criminalistas, quienes colaborarán para la atención puntual de los casos de búsqueda. “El esfuerzo gubernamental se tiene que hacer al máximo, el hecho que esté sentado con ustedes implica responsabilidad y compromiso”, aseveró.

Subrayó que desde que iniciaron la administración estatal se han reportado 571 personas desaparecidas, de las cuales 483 fueron localizadas. Además, explicó que han logrado encontrar a 89 personas de administraciones anteriores que no se lograron esclarecer.

Durante la reunión, las y los integrantes de los grupos de madres buscadoras externaron los avances derivados de las mesas de trabajo, tal es el caso de la integrante del colectivo Voz de los Desaparecidos, Martha Domínguez Pérez, quien señaló que después de seis años por primera vez obtuvo respuesta por parte de las autoridades, agradeció y reconoció el esfuerzo del gobierno que encabeza Alejandro Armenta, ya que después de tanto tiempo atendieron la petición para realizar las pruebas de ADN para su familiar desaparecido, quien es un menor.

Otro testimonio de los resultados derivados de las mesas de trabajo, es el de Arturo González González, miembro de la Red por la Paz Nacional, quien señaló que en esta quinta reunión se presentaron avances positivos para las familias. Destacó que el mandatario se mostró muy cercano con cada uno de los grupos colectivos. “El gobernador Alejandro Armenta, es el primer gobernador que se sienta con las víctimas, las escucha y les da una respuesta”, afirmó

Por su parte, la señora Victoria Rosales Camacho, mamá de Nadia Guadalupe, desaparecida desde hace ocho años, destacó la pronta atención del gobernador del Estado, ya que atiende las peticiones de los colectivos. Puntualizó que cada una de las reuniones han sido favorables para los familiares que están en la localización de sus seres queridos.

Finalmente, en su intervención, el titular de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, Juan Enrique Rivera Reyes, informó que continúan con la capacitación de los integrantes de la comisión y destacó la contratación de personal para fortalecer las acciones de localización. Informó que se dió puntual atención a los puntos establecidos en la cuarta reunión realizada.

Te recomendamos: