Marina despliega 100 elementos para auxiliar en la Sierra Norte

La administración estatal que encabeza Alejandro Armenta en estrecha coordinación con el Gobierno de la República que preside la doctora Claudia Sheinbaum, así como con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional, Secretaría de Marina, y autoridades municipales, informa que se mantienen las acciones para continuar con la ayuda de las y los poblanos afectados los últimos días por las recientes lluvias en municipios de la Sierra Norte.

Las prioridades establecidas son el rescate, el auxilio inmediato, la distribución de alimentos y despensas, la atención en albergues, así como la rehabilitación de caminos y vías de comunicación.

Al respecto, la Secretaría de Infraestructura abrió caminos federales y estatales. Los municipios contemplados en estas labores son Chiconcuautla, Francisco Z. Mena, Huauchinango, Jalpan, Jopala, Naupan, Pahuatlán, Teziutlán, Tlacuilotepec, Tlaxco, Tlaola, Tlapacoya, Venustiano Carranza, Xicotepec y Zihuateutla.

Asimismo, este sábado arribaron 100 elementos de la Secretaría de Marina, quienes apoyarán las labores de auxilio. También se contará con el apoyo aéreo de tres helicópteros, dos pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional y uno a la Secretaría de Marina, que serán utilizados una vez que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Para el Gobierno del Estado de Puebla, una de las prioridades establecidas es la rehabilitación total del Hospital del IMSS Bienestar “La Ceiba”, el cual actualmente opera de forma parcial. En este momento continúan los trabajos de limpieza y habilitación para su funcionamiento completo.

En materia educativa, de manera preliminar se tiene el registro de 13 escuelas afectadas, localizadas en los municipios de Xicotepec, Francisco Z. Mena, Ahila en Pahuatlán, Vista Hermosa en Jalpan, La Ceiba y Tepetate en Xicotepec.

El Recinto Ferial de Huauchinango ha sido habilitado como centro de acopio y albergue bajo la coordinación del Sistema Estatal DIF. En dicho lugar se concentran 8 mil 754 despensas, mil 800 colchonetas, 3 mil 918 cobertores y 400 paquetes de aseo personal. En Xicotepec se tienen disponibles 2 mil 337 despensas y 118 cobertores.

Adicionalmente, la administración de Alejandro Armenta informó que, el domingo arribarán 50 mil litros de agua embotellada para su distribución en las zonas afectadas.

En el municipio de Huauchinango se reportan hasta el momento diez decesos confirmados, en espera de su identificación oficial por parte del Ministerio Público. Asimismo, se mantiene la búsqueda de ocho personas reportadas como desaparecidas.

Como parte del apoyo comunitario, la Secretaría de la Defensa Nacional instalará una cocina comunitaria que proveerá alimentos preparados tanto para la población afectada como para el personal operativo. Posteriormente, una vez superada la emergencia inmediata, la Secretaría de Salud llevará a cabo jornadas de fumigación. Además, se instalará un módulo del ISSSTE para la aplicación de vacunas correspondientes a la temporada invernal.

Bajo la coordinación interinstitucional, se continúa con la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) a través de brigadas integradas por personal de la Secretaría de Infraestructura, el DIF Estatal, CAPCEE, así como de Protección Civil y Seguridad Pública Municipal. Asimismo, se contará con la intervención de PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en los trabajos de restablecimiento de servicios y apoyo técnico.

Actualmente, la Secretaría de Infraestructura trabaja con módulos de maquinaria en el Puente del Higuero en Tlaxcalantongo, municipio de Xicotepec, y entre Jalapilla y Villa Ávila Camacho, sobre la carretera Viaducto La Providencia, en Huauchinango. Además, se dirigen equipos hacia Pahuatlán, Naupan y Xicotepec para atender deslaves y derrumbes en carreteras. La coordinación de estos trabajos está a cargo de Protección Civil, la Guardia Nacional y autoridades estatales.

En tanto, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informa que más de 3 mil 700 hectáreas de cultivos como café, maíz, frijol y cítricos, fueron afectados. En tema pecuario se reporta la pérdida de 4 bovinos y 8 cerdos; además de daños acuícolas en 800 peces y 20 mil alevines. Además, a través de los delegados continúan los trabajos de evaluación y verificación.

La Secretaría de Salud intensifica las brigadas sanitarias en refugios y comunidades, con cloración de agua, distribución de insumos y acciones preventivas.

El Gobierno del Estado exhorta a la población a usar el número de emergencia 911 para solicitar apoyo o reportar daños en comunidades. Así como acudir a los albergues establecidos en la región donde encontrarán cobijo, comida y atención médica.

