Realizan circuito deportivo itinerante a San Jerónimo Caleras

El Instituto Municipal del Deporte de Puebla (IMDP), bajo la dirección de Ricardo Zayas Gallardo, llevó a cabo una nueva edición del Circuito Deportivo Itinerante en la Junta Auxiliar de San Jerónimo Caleras.

Esta iniciativa se enmarca en la visión del alcalde Pepe Chedraui Budib de promover la activación física en las 17 juntas auxiliares de la capital, en coordinación con la Secretaría General de Gobierno encabezada por Franco Rodríguez Álvarez.

Durante el evento inaugural, el director del IMDP destacó que el deporte, la familia y la escuela constituyen pilares fundamentales para el bienestar físico y mental.

“El deporte no solo representa bienestar físico, también aporta beneficios mentales, emocionales y espirituales. Si se mantienen activos, se alejarán de situaciones de riesgo“, enfatizó Zayas Gallardo ante los participantes.

El presidente auxiliar Ángel Soto Limón subrayó el valor del deporte para romper con malos hábitos, mientras el director de Gobernabilidad Eduardo Stefanoni Verdín resaltó la importancia de combatir la ociosidad mediante la práctica deportiva.

Las actividades se desarrollaron en el Centro Escolar Profesor Gregorio de Gante, incluyendo circuitos y dinámicas lúdico-deportivas focalizadas en movilidad, coordinación, velocidad, fuerza y flexibilidad, reafirmando el compromiso municipal con la formación integral de la juventud poblana.

