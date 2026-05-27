Unidad de Atención a Mujeres brindó 11 mil servicios en Puebla

En el marco del Día Naranja y como parte de la estrategia integral para la atención y prevención de cualquier tipo de violencia, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) mantiene acciones de auxilio, acompañamiento y capacitación especializada en los 217 municipios del estado.

Del 1 al 30 de abril, a través de la Unidad de Atención Inmediata a las Mujeres (UDAIM) se brindaron 11 mil 138 servicios dirigidos a mujeres, adolescentes, niñas y niños, entre los que destacan: 4 mil 763 seguimientos jurídicos, 323 traslados de víctimas, 163 acompañamientos y 45 órdenes de protección.

También, a través de esta área se formalizaron 128 denuncias ante la autoridad ministerial, se efectuaron 149 recorridos de prevención y 20 operativos para acercar a la población información sobre cómo identificar y actuar ante situaciones de vulnerabilidad.

En materia de acercamiento con la ciudadanía, fueron impartidos 133 talleres, se realizaron 49 acciones de proximidad y llevaron a cabo tres foros de diálogo con la participación de 22 mil 690 personas de los sectores educativo, empresarial y gubernamental.

Durante el primer cuatrimestre de 2026, se impulsó la creación de unidades de atención inmediata en 75 municipios, mientras que, en 176 demarcaciones se promovió la profesionalización de servidoras y servidores públicos mediante la capacitación de “Fortalecimiento de Unidades Especializadas” enfocada a la atención a casos de violencia.

El Gobierno del Estado de Puebla refrenda el compromiso de fortalecer mecanismos de protección, atención y prevención que garanticen una vida libre de violencia para las mujeres y sus familias.

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