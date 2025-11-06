Dan positivo a drogas 63 conductores del transporte público en Puebla

La Secretaría de Movilidad y Transporte de Puebla aplicó pruebas toxicológicas a los conductores del transporte público, y reveló que 63 conductores dieron resultados positivos a algún tipo de sustancia prohibida. No se revelaron las rutas, unidades ni drogas.

Los 63 operadores que fallaron las pruebas fueron sancionados conforme a la normativa vigente, como parte de las medidas para asegurar la protección de los usuarios y el correcto funcionamiento del transporte en la entidad.

De las 3 mil 570 pruebas a operadores de transporte público y mercantil entre julio y octubre de 2025, detectando que únicamente 63 conductores (1.76%) resultaron positivos a algún tipo de sustancia.

Los operativos forman parte de la estrategia de supervisión permanente implementada por el gobierno de Alejandro Armenta para garantizar condiciones óptimas de seguridad vial.

Las autoridades destacaron que el bajo porcentaje de resultados positivos refleja un alto nivel de cumplimiento y compromiso por parte de la mayoría de los conductores con la seguridad vial en el estado.

El gobierno estatal reafirmó su compromiso de mantener un transporte seguro, confiable y humano, fortaleciendo simultáneamente la cultura de la prevención y promoviendo una movilidad que priorice la vida y el bienestar de los ciudadanos.

