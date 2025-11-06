Fundación TELMEX Telcel entrega becas y equipos tecnológicos en Puebla

Fundación TELMEX Telcel entregó este jueves 6 de noviembre apoyos de su programa Corriendo por la Educación a diversas Instituciones de Puebla.

El programa Corriendo por la Educación, tiene por objetivo brindar nuevas oportunidades de desarrollo para personas de escasos recursos, otorgando becas para estudios de licenciatura, sillas de ruedas, equipos de cómputo y bicicletas.

En apoyo al desarrollo educativo en el Estado, se entregaron 15 becas de nivel Licenciatura, Maestría y Doctorado a estudiantes de la Benemerita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).

Como parte de las acciones de Corriendo por la Educación, este día también se donaron 20 tabletas y 20 impresoras, las cuales fueron distribuidas al TELETON, a la UPAEP, a la UDLAP y a la IBERO.

Como parte del programa Ayúdame a llegar dirigido a jóvenes que caminan largas distancias para llegar a la escuela, con el propósito de disminuir la deserción escolar y el sedentarismo, se donaron 20 bicicletas al Teletón.

Adicionalmente, se entregaron 30 sillas de ruedas para personas con problemas de movilidad, las cuales se donaron al DIF Municipal Puebla y al TELETON.

Impulsando el desarrollo integral de los habitantes en el Estado, la Fundación ha donado poco más de 22,994 equipos de cómputo, así como 22,289 becas a estudiantes de Licenciatura, Maestría y Doctorado.

Buscando disminuir los índices de deserción escolar, la Fundación TELMEX Telcel ha beneficiado a niños y adolescentes que recorren más de tres kilómetros a pie para llegar a sus escuelas, otorgándoles 7,949 bicicletas a través de su programa Ayúdame a Llegar.

En el Estado, la Fundación ha apoyado con la donación de 1,015 sillas de ruedas y ha otorgado 9,388 fianzas sociales para personas que cometieron delitos menores por primera ocasión.

En coordinación con Fundación Carlos Slim se realiza el programa Pilotos por la Seguridad Vial, en el que participaron 1,635 estudiantes mediante 10 conferencias, en las cuales se les invitó a ser parte de una nueva cultura vial que permita salvar vidas.