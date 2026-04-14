Despliegue en Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo deja armas aseguradas

Resultado de un operativo interinstitucional en la región que comprende los municipios de Tecamachalco, Tepeaca y Acatzingo, las fuerzas de seguridad asestaron un contundente golpe a la delincuencia, al lograr el aseguramiento de armas de fuego de alto calibre.

Este despliegue se efectuó de manera coordinada entre la Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado.

Entre los indicios asegurados en Tecamachalco, destacan más de 360 cartuchos útiles de diversos calibres, seis armas largas, entre ellas una ametralladora, siete cargadores, un casco balístico, equipo táctico, dispositivos de obstrucción vehicular, tres motocicletas y una camioneta.

Con este aseguramiento, las fuerzas federales y estatales reducen la capacidad operativa de los grupos delictivos y limitan su acceso a recursos utilizados para la comisión de conductas ilícitas.

El Gobierno del Estado de Puebla, a través de las instituciones de seguridad, fortalece las labores de inteligencia, investigación y coordinación interinstitucional, a fin de combatir a la delincuencia y proteger a las familias poblanas.

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