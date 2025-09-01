Atienden afectaciones en Centro Escolar Ávila Camacho tras tromba

La Secretaría de Educación Pública del Estado de Puebla informó sobre las afectaciones en el Centro Escolar “General Rafael Ávila Camacho” debido a una fuerte tromba registrada en el municipio de San Martín Texmelucan. El reporte indica que se presentaron árboles derribados e inclinados en diferentes áreas del plantel, aunque esto no representa riesgo para la continuidad de las actividades escolares, las cuales darán inicio este lunes 1 de septiembre.

El titular de la secretaría, Manuel Viveros Narciso, junto con la directora de Centros Escolares, Elvira Rocha Blanca, ha activado brigadas para realizar la limpieza y el retiro de árboles en coordinación con las autoridades municipales. Esta intervención es parte de un esfuerzo por asegurar un entorno seguro para los estudiantes.

Asimismo, en cumplimiento con los lineamientos del gobernador Alejandro Armenta, se prioriza la seguridad de la comunidad educativa mediante la intervención inmediata para restablecer las condiciones óptimas del plantel. Estas acciones son parte del compromiso del Gobierno del Estado de Puebla con la educación y la protección de las y los estudiantes.

El Gobierno del Estado continuará monitoreando la situación y se mantendrá informado a la comunidad educativa sobre cualquier desarrollo relevante.