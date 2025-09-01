Armenta supervisa obras de relaminación en la Recta a Cholula

El Gobierno del Estado de Puebla, encabezado por el gobernador Alejandro Armenta, ha comenzado una transformación significativa de la infraestructura vial en la capital. Esta iniciativa sigue la directriz de la presidenta Claudia Sheinbaum de construir senderos de paz para fortalecer la seguridad y el bienestar de las familias poblanas.

Desde el inicio de su mandato, Armenta ha priorizado la recuperación de las principales vías de acceso a la ciudad, incluidas las laterales de la Recta a Cholula, como parte de una política de movilidad digna y comunitaria.

Gracias a un combate efectivo al robo de hidrocarburos, Puebla ha pasado de ser el primer lugar nacional en esta problemática a convertirse en un ejemplo de recuperación de insumos. Pemex ha reconocido este esfuerzo entregando materiales pétreos que han permitido la rehabilitación de 12 vialidades estratégicas en la zona metropolitana, beneficiando a más de dos millones de habitantes.

El secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, informó que las obras abarcan 60.75 kilómetros de cinta de rodamiento, lo que equivale a más de mil 200 calles. Estas acciones se realizan con módulos estatales de pavimentación, generando un ahorro del 68.4 por ciento respecto al costo tradicional.

Durante un recorrido por las obras en la Recta a Cholula, el gobernador Armenta destacó la importancia del uso de maquinaria especializada y el material AC-20. Aseguró que los trabajos no se detendrán y que se adquirirán nuevos equipos para mantener en óptimas condiciones las vialidades.

Estas acciones responden al llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum de garantizar vialidades seguras que se conviertan en espacios de paz. Armenta enfatizó que Puebla ha sido atendida con responsabilidad y compromiso por la presidenta, participando activamente en proyectos estratégicos del país.

A 261 días de iniciado su mandato, Alejandro Armenta reafirmó que su administración no descansará en dignificar la infraestructura del estado. Con el lema de hacer más con menos, su gobierno avanza hacia un Estado más ordenado, seguro y humano.