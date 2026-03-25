Avanza rehabilitación en Prolongación de Reforma con trabajo nocturno

Como parte de la rehabilitación en Prolongación de la Reforma, la Secretaría de Infraestructura informa que con Módulos de Pavimentación se tendió carpeta asfáltica de la 1:00 a las 5:00 horas de este miércoles, a la altura del Antiguo Puente de México sentido a San Pedro Cholula.

Con personal de la dependencia se tendieron 15 camiones de carpeta asfáltica, estas acciones nocturnas permiten optimizar tiempos en la ejecución de la obra y se reduce, en la medida de lo posible, el tráfico vehicular durante el día, aunque continúan las labores de las cuadrillas y personal con maquinaria pesada.

El Gobierno del Estado a cargo del mandatario Alejandro Armenta Mier, interviene en esta vialidad 7.42 kilómetros, equivalentes a 246 calles, entre Diagonal Defensores de la República y Calzada Zavaleta.

Por lo anterior, la dependencia exhorta a las y los automovilistas a manejar con precaución en la zona y de ser necesario tomar vías alternas como Recta a Cholula.

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