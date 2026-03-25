Puebla, sede de Mesa de Paz Interestatal contra la delincuencia

Con acciones contundentes y de alcance regional, el estado fue sede de la Mesa de Paz Interestatal entre Hidalgo, Tlaxcala, Veracruz y Puebla, donde las autoridades refrendaron su compromiso de actuar con determinación, coordinación e inteligencia, para blindar las zonas limítrofes y garantizar la tranquilidad de la población, en línea con la Estrategia Nacional de Seguridad encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

La subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación federal, Rocío Bárcena Molina, señaló que el gobernador Alejandro Armenta Mier es un gran aliado en la construcción de paz en el país, ya que todas las iniciativas de la dependencia han tenido eco en la entidad. Señaló que el trabajo en colaboración es la única manera de resolver las causas de la violencia, que las mesas deberán ser más operativas y los lineamientos tomados contarán con seguimiento y resultados medibles a corto plazo.

El comandante interino de la VI Región Militar, Miguel Ángel Aguirre Lara, explicó que la delincuencia en la región ha adoptado como estrategia generar confusión en las competencias de las autoridades, fragmentar las investigaciones y obstaculizar que los responsables enfrenten la justicia, por ello coincidió en que se debe contar con un intercambio inmediato y sistemático de información operativa, identificación conjunta de generadores de violencia con seguimiento regional y operativos coordinados en zonas limítrofes, que eliminen los vacíos de actuación que aprovecha la delincuencia.

Al destacar la importancia de atender la seguridad de manera coordinada con los estados colindantes, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, enfatizó que el éxito de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, es la coordinación que impulsa en los tres órdenes de gobierno. Por lo que reafirmó que en la medida en que se logre profundizar la vinculación de las y los gobernadores, el Plan Nacional de Seguridad se verá reflejado en resultados.

Subrayó que este esfuerzo conjunto permite cerrar el paso a quienes buscan evadir la justicia al cruzar fronteras estatales. “Todas las tareas son fundamentales para lograr reducir los índices delincuenciales en los ejes de la estrategia nacional”, aseguró.

Enfatizó en que los resultados positivos deben comunicarse con claridad, ya que dijo, existe el interés de minimizar los avances de los gobiernos de la Cuarta Transformación encabezados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Respecto al delito de la tala clandestina, los acuerdos tomados fueron los siguientes: se tendrán objetivos focalizados y control territorial; identificación de zonas críticas con inteligencia estatal y denuncia ciudadana; operativos simultáneos en territorio limítrofe para evitar desplazamiento del delito; cinturones de inspección en carreteras interestatales; base de datos compartida de talamontes; acciones coordinadas con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en los cuatro estados y la judicialización homologada con acompañamiento del Poder Judicial y la Comisión de Derechos Humanos.

En cuanto al robo de hidrocarburos se realizarán acciones de contención y desarticulación de redes; monitoreo permanente de ductos y zonas de ordeña; vigilancia conjunta de ductos que atraviesan las entidades, cateos simultáneos, intercambio de inteligencia sobre rutas de trasiego; bloqueo logístico regional y carpetas coordinadas.

En relación al robo de vehículos de transporte se ejecutará blindaje de corredores logísticos, refuerzo de seguridad en tramos carreteros con mayor incidencia, arcos de seguridad y patrullajes; coordinación con empresas transportistas, operativos coordinados en corredores carreteros clave y la conexión al C5 y C4 estatales.

Referente al narcomenudeo se intervendrán en zonas urbanas prioritarias, identificarán puntos de venta con inteligencia y mapas de puntos de venta regionales; intercambio de objetivos entre fiscalías y estrategia preventiva en escuelas. Finalmente, en el tema de homicidios, se mantendrá la atención a objetivos prioritarios y reducción de violencia; identificación conjunta de generadores de violencia y focalización de células delictivas; operativos de captura con inteligencia previa; y se realizará un análisis regional de la incidencia delictiva.

Durante la Mesa de Paz Interestatal estuvieron presentes el director general de Mesas de Paz de la Secretaría de Gobernación, Santiago Segui Amortegui; el general de Brigada Guardia Nacional Diplomado Estado Mayor, Jesús Gabriel López Gutiérrez; la subprocuradora de Recursos Naturales de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Leticia Quiñones; y funcionarios estatales de las cuatro entidades participantes.

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