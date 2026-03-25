Uber y taxistas sellan colaboración tras años de disputa en México

La plataforma Uber y MX Taxi anunciaron una alianza que permitirá solicitar taxis concesionados directamente desde la aplicación, en un acuerdo que marca un cambio tras años de disputas entre ambas partes en México.

Durante la presentación en la CDMX, precisaron que el esquema no incorpora a los taxistas como socios conductores, sino que los viajes solicitados mediante Uber serán atendidos a través de la tecnología operativa de MX Taxi.

En este contexto, el director general de Uber México, Félix Olmo, afirmó que el acuerdo representa un modelo de colaboración entre sectores público y privado, tras más de una década de competencia directa en el mercado.

Asimismo, señaló que la integración permitirá a los taxistas acceder a millones de usuarios mediante herramientas tecnológicas, reducir tiempos de espera en los servicios y generar mayores oportunidades de ingreso en el país.

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Añadió que la medida será relevante rumbo a la Copa Mundial de Fútbol de 2026, ante la llegada de visitantes a sedes como CDMX, Guadalajara y Monterrey, donde se prevé una mayor demanda de servicios de transporte.

Por su parte, el director de MX Taxi, Erasto Vázquez, indicó que la alianza mantiene la independencia de los conductores, al tratarse de una integración digital que no los incorpora a la base de datos de la plataforma.

Detalló que los operadores podrán continuar recibiendo solicitudes mediante sus canales tradicionales, como sitios, bases o centrales telefónicas, además de los servicios generados a través de la aplicación de movilidad.

El anuncio ocurre en medio de inconformidades del gremio, luego de convocatorias a bloqueos en accesos del Aeropuerto Internacional de la CDMX, en protesta por la operación de aplicaciones para solicitar viajes.

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