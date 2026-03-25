OpenAI anuncia el cierre de Sora, plataforma para crear videos

La empresa estadounidense OpenAI anunció el cierre de su plataforma Sora, herramienta de inteligencia artificial que permite generar videos e imágenes a partir de descripciones de los usuarios.

A través de redes sociales, el equipo de Sora informó que la plataforma dejará de operar y agradeció a los usuarios que crearon contenido y formaron una comunidad en torno a esta herramienta.

“A todos los que crearon con Sora, la compartieron y construyeron una comunidad a su alrededor: gracias. Lo que crearon con Sora es importante, y sabemos que esta noticia es decepcionante”, declararon.

Asimismo, indicó que en los próximos días dará a conocer el calendario de cierre del servicio, así como las opciones disponibles para que los usuarios puedan conservar los contenidos generados.

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El anuncio ocurre meses después de que Disney informara una inversión en OpenAI y autorizara el uso de sus personajes para la generación de contenido mediante herramientas como Sora.

De acuerdo con reportes de NBC News, el cierre de la plataforma implicaría que dicho acuerdo no continúe, lo que impediría la creación de contenido con franquicias como Marvel, Star Wars y Pixar.

En este contexto, un portavoz de Disney señaló que la empresa respeta la decisión de OpenAI de abandonar el desarrollo de generación de video y reorientar sus prioridades hacia otros ámbitos.

Añadió que la compañía continuará colaborando con plataformas de IA para desarrollar nuevas formas de interacción con los usuarios, bajo criterios de protección a la propiedad intelectual.

We’re saying goodbye to the Sora app. To everyone who created with Sora, shared it, and built community around it: thank you. What you made with Sora mattered, and we know this news is disappointing.



We’ll share more soon, including timelines for the app and API and details on… — Sora (@soraofficialapp) March 24, 2026

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