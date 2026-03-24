Implementan rastreo satelital para seguir migración de la mariposa monarca

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés), en conjunto con el Gobierno de México, a través de la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca, ha implementado un novedoso sistema de rastreo diseñado para medir con mayor precisión el fenómeno migratorio de esta especie.

La SEMARNAT informó que el proyecto contó con el soporte técnico de la empresa Cellular Tracking Technologies y el Cape May Point Arts and Science Center. El eje central del monitoreo es el mecanismo denominado “BlueSeries”, un transmisor de telemetría con un peso de apenas 0.06 gramos.

El dispositivo posee una antena de cuatro centímetros diseñada específicamente para no interferir con la aerodinámica ni el comportamiento natural de vuelo del ejemplar.

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🌲 Los bosques de México son el refugio de la mariposa Monarca 🦋 desde noviembre, hasta emprender su larga travesía migratoria al norte a finales de marzo.



📌 #SabíasQue… La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca está considerada como una de las cuatro bellezas naturales de… pic.twitter.com/wQlVU9EFjT — SEMARNAT México (@SEMARNAT_mx) February 23, 2025

Este transmisor con “codificación digital” permite a los científicos ubicar con exactitud geográfica a las mariposas en tiempo real mediante la aplicación “Project Monarch”.

La integración de este software facilitará el seguimiento de los ejemplares tanto en su hibernación en los santuarios mexicanos, como a lo largo de su ruta por diversos ecosistemas. Esta tecnología ha sido creada para estudiar a las especies migratorias más pequeñas del planeta.

Para la investigación se diseñó un protocolo que prioriza la integridad física de los insectos; mientras tanto, en comunidades y ejidos del Estado de México y Michoacán, expertos biólogos recolectaron ejemplares machos y hembras con alas de buen tamaño y condiciones físicas óptimas, asegurando que el rastreador no comprometiera su salud.

Cada mariposa fue pesada y medida meticulosamente para generar una base de datos antes de iniciar el proceso de equipamiento.

Los 175 dispositivos fueron adheridos utilizando un pegamento especial de grado quirúrgico, resistente a la intemperie pero sumamente ligero para el insecto. Tras verificar los transmisores, las mariposas fueron liberadas en su hábitat natural sin haber sufrido daño alguno.

Editor: José Francisco Escobar

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