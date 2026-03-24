Inauguran salón de usos múltiples en primaria de Texmelucan

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan inauguró el Salón de Usos Múltiples en Estructura Regional C en la Escuela Primaria Héroes de la Independencia en la comunidad de San Juan Tuxco, con una inversión superior a 1.5 millones de pesos, beneficiando directamente a mil 200 estudiantes.

Durante el evento, el edil Juan Manuel Alonso precisó que, además de la realización del salón de usos públicos, se efectuaron otros trabajos en la escuela, como son iluminación, pintura en bases del techado y reubicación del asta bandera.

El regidor de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Carlos Llohol Reyes Mota, destacó que la inversión económica en esta obra representa una inversión al presente y futuro de la educación.

Por su parte, el presidente auxiliar Federico Ramos Romero agradeció al alcalde Juan Manuel Alonso por atender las necesidades de infraestructura tanto en las instituciones como en la comunidad.

El director de la escuela primaria Héroes de la Independencia, José Trinidad Minor González, precisó que con el nuevo salón de usos múltiples, el centro educativo va creciendo en beneficio de la comunidad y la niñez de la comunidad.

Finalmente, el presidente municipal, acompañado de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez; el supervisor de la zona 025, José Juan Romero Cruz; la síndica municipal, regidoras, regidores, secretarios y autoridades locales, cortaron el listón inaugural de esta importante obra que contribuye al bienestar de la niñez y promueve su desarrollo educativo.

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