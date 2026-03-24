Texmelucan promueve derechos de las mujeres con conferencia

El Gobierno Municipal de San Martín Texmelucan, a través de la Sindicatura Municipal, en coordinación con el SNTE Sección 23, llevó a cabo la conferencia “Cartilla de Derechos de las Mujeres y Red Tejedoras de la Patria” a cargo de la ponente Miriam Lorandi, con el objetivo de concientizar sobre los derechos humanos de la mujer, para el fortalecimiento de una sociedad incluyente y justa.

En su intervención, el alcalde Juan Manuel Alonso destacó que el cargo más importante en el país está representado por una mujer, siendo Claudia Sheinbaum Pardo la primera presidenta de México, fortaleciendo la lucha por la igualdad de los derechos.

La síndica municipa Alma Delia Cruz Alvarado precisó que la Cartilla de Derechos de las Mujeres es un instrumento de transformación, no solo de información, la cual contiene los derechos fundamentales para una sociedad más equitativa.

En la conferencia, Miriam Lorandi presentó la iniciativa del Gobierno Federal “Red Tejedoras de la Patria”, que busca empoderar a las mujeres a través de la creación de una red nacional de voluntarias que promueven los derechos de la mujer; además, se entregaron a los presentes Cartillas de Derechos de las Mujeres.

El evento contó con la presencia de la presidenta del Sistema Municipal DIF, Karla González Martínez, diputadas federales y locales, el representante del secretario general del SNTE 23, Mario Hernández Sánchez, regidoras, regidores, así como funcionarios municipales.

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