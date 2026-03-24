Exigen justicia por asalto y asesinato de enfermera en Amozoc

Un jueves fue la última vez que Columba vio a su hija Blanca Cecilia; la vio marcharse rumbo a Tecamachalco, donde trabajaba como enfermera, y cuando supo de nuevo de ella, le dijeron que la habían asaltado en Amozoc, donde le negaron atención médica y después fue trasladada a la capital poblana, en donde perdió la vida tras las heridas causadas por los delincuentes.

Su madre recuerda que le notificaron el 16 de marzo que había salido de cirugía, pero estaba muy mal y tenía que verla, pero cuando llegó ya había muerto.

“Tenía 27 años trabajando allá y mire lo que le sucedió”, dijo en medio de gritos de justicia que realizan sus compañeros con sus uniformes y batas blancas frente a Casa Aguayo.

Blanca Cecilia viajaba en su vehículo junto a dos compañeros más, Maribel y Guillermo; uno de ellos también recibió un balazo en la pierna. Fueron golpeados igual que su hija y sigue convaleciente por el ataque en el que los despojaron de sus pertenencias.

Te puede interesar: Cabildo de Puebla discrepa por Plan B de la Reforma Electoral

Sin ninguna línea de investigación pública o detención de los responsables, Columba exigió justicia para su hija y sus compañeros, también apoyo para sus tres nietas que quedaron en orfandad, una de ellas menor de edad.

El asesinato de Blanca Cecilia provocó la indignación de sus compañeros, quienes denunciaron que son víctimas constantes de robos en la zona de Tecamachalco y durante su traslado a su centro de trabajo o al salir del Hospital General de este municipio.

“Van saliendo y les quitan lo poco que llevan; a veces los han golpeado, les han quitado sus unidades también, y eso no es solamente ahí, estamos en el famoso triángulo rojo”, compartieron.

Para el personal de salud ya no hay camino seguro rumbo a Tecamachalco, por lo que cada que salen de sus casas, aseguraron, ya no tienen certeza de volver con vida.

#Puebla 📢 Personal de salud de la zona de #Tecamachalco se manifiesta frente a Casa Aguayo tras el asesinato de la enfermera Blanca Cecilia el 16 de marzo en Amozoc durante un asalto; afirman que los traslados ya no son seguros para ellas y ellos al ir a trabajar.



📹… pic.twitter.com/fbIcHFsFtG — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 24, 2026

Editor: César A. García

Te recomendamos: