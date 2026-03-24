Puebla firma convenio con IEE para fortalecer democracia y derechos

Para fortalecer la vida democrática, la cultura cívica y la protección de los derechos humanos en la capital, el Gobierno de la Ciudad, encabezado por el presidente municipal, Pepe Chedraui, formalizó un Convenio General de Colaboración con el Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), mediante el cual se establecen bases de coordinación, comunicación e intercambio de información en beneficio de la ciudadanía.

En este esfuerzo conjunto participan dependencias estratégicas como la Sindicatura Municipal, a cargo de Mónica Silva Ruiz, y la Secretaría de las Mujeres, encabezada por Zaira González Gómez, instancias que, desde sus atribuciones, contribuyen a garantizar la legalidad institucional, la igualdad sustantiva y la protección de los derechos humanos.

En su intervención, el alcalde Pepe Chedraui resaltó que esta alianza institucional coloca a la capital en vanguardia en la construcción de una cultura de participación basada en los derechos humanos.

Blanca Yassahara Cruz, consejera presidenta del IEE, destacó que este convenio permite el fortalecimiento de la vida democrática a través de la educación cívica para formar a una ciudadanía activa y participativa.

La síndica municipal, Mónica Silva, destacó la suma de esfuerzos para construir diálogo y fortalecer la participación de las mujeres en la capital.

Asimismo, Zaira González Gómez, secretaria de las Mujeres, resaltó que este esfuerzo conjunto permite sensibilizar, capacitar y generar conciencia entre la ciudadanía para avanzar a una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia.

A partir de este acuerdo, se impulsarán programas y acciones orientadas a promover la participación ciudadana, a través de actividades educativas, formativas y de sensibilización que acerquen la cultura cívica a las y los poblanos. Asimismo, se fortalecerán estrategias en materia de derechos humanos, igualdad de género y no discriminación, con el objetivo de construir una sociedad más justa e incluyente.

De igual forma, se contemplan acciones para prevenir la violencia política contra las mujeres, mediante la difusión de rutas de atención, mecanismos de orientación y protocolos de actuación, con el acompañamiento de la Sindicatura Municipal para brindar certeza jurídica, así como la participación de la Secretaría de las Mujeres para fortalecer la perspectiva de género.

Este instrumento de colaboración, de carácter no lucrativo y sin generar obligaciones económicas directas, tendrá vigencia hasta el 14 de octubre de 2027. Su implementación se llevará a cabo mediante proyectos específicos, en los que se definirán responsables, alcances y tiempos, con el seguimiento de las instancias involucradas para asegurar su cumplimiento conforme a la normatividad vigente.

Te recomendamos: