Gobierno de Puebla activa operativo de seguridad por Semana Santa

Para salvaguardar la integridad de las familias poblanas y de los visitantes durante la temporada de Semana Santa, el gobernador Alejandro Armenta Mier informó que se desplegarán más de 4 mil elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN) y policías municipales.

Se trata de un operativo coordinado que reforzará la vigilancia y la capacidad de respuesta en todo el estado, a fin de que las familias poblanas y turistas disfruten con tranquilidad y confianza en todo Puebla.

El secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, informó que del 27 de marzo al 12 de mayo se desplegarán 291 vehículos entre patrullas y unidades blindadas; 13 torres de videovigilancia ubicadas en puntos estratégicos de la entidad y dos helicópteros para realizar recorridos. Además, se mantendrá conexión permanente con el C5i para fortalecer las labores de monitoreo y respuesta.

Precisó que se brindará especial atención a actividades religiosas como el Viernes Santo, el traslado del Niño Doctor y la Zona del Calvario. También se reforzará la presencia en centros comerciales, bancos, balnearios, mercados y centrales camioneras.

Finalmente, exhortó a la población a adoptar medidas preventivas al salir de casa, como cerrar las llaves de agua y gas, desconectar aparatos eléctricos, evitar conducir bajo los efectos del alcohol y limitar la difusión de información personal en redes sociales.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla, en sintonía con la Estrategia Nacional de Seguridad, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, protege a las familias y al turismo, en coordinación con fuerzas federales y ayuntamientos.

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