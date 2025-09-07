Rehabilitarán en dos semanas bulevar aeropuerto tras socavón

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura, informa que en dos semanas quedará rehabilitada la zona afectada por el socavón en la carretera al Aeropuerto Internacional “Hermanos Serdán” en Huejotzingo y se descarta daño estructural al puente. Cabe destacar que estos trabajos se realizan con los Módulos de Maquinaria.

Bajo las instrucciones del gobernador Alejandro Armenta, la administración estatal atendió de forma inmediata las afectaciones para que a la brevedad se restablezca la conectividad en esta vía de comunicación, ya que la dependencia se suma a la política federal “Senderos de Paz”, de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la supervisión, el secretario de Infraestructura, José Manuel Contreras de los Santos, descartó junto con los especialistas que exista algún daño a la estructura en el Puente Superior Vehicular, que se encuentra a la altura de las vías ferroviarias. Después de la revisión técnica determinaron que el proceso constructivo utilizado fue inadecuado y con errores en los anclajes de las tabletas laterales, lo que dio origen a la falla, o como lo han nombrado, “socavón”.

La dependencia exhorta a las y los automovilistas a tomar como vía alterna para llegar a la zona del aeropuerto la carretera federal México-Puebla, ya que la incorporación por la autopista se encuentra cerrada al paso vehicular.

Contreras de los Santos detalló que con maquinaria se retira la carpeta asfáltica existente y el relleno a 10 metros de profundidad en la zona afectada; posteriormente, se compactará en capas de 20 centímetros hasta llegar a la corona del puente y se tenderá una nueva carpeta a 50 metros de longitud en el área del socavón para que quede en óptimas condiciones la circulación vehicular.

Debido a la temporada de lluvia, los trabajos se agilizarán, por lo que la dependencia exhorta a la población a manejar con precaución y respetar la zona de trabajo.

