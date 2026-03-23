Plan B de Claudia Sheinbaum aumentaría costos en Puebla, advierte PAN

La diputada federal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, calificó el “Plan B” de la presidenta Claudia Sheinbaum como una “simulación de austeridad” que, lejos de ahorrar, dispararía los costos operativos en el Congreso de Puebla y diversos ayuntamientos en el estado.

En conferencia de prensa, la legisladora poblana sostuvo que la iniciativa presidencial es un “engaño” diseñado para centralizar recursos y permitir que Morena mantenga campañas permanentes con presupuesto público.

Uno de los puntos más polémicos señalados por Huerta Villegas es el establecimiento de un tope presupuestal del 0.7 por ciento del presupuesto estatal para los Congresos locales.

Según la diputada, el Congreso de Puebla opera actualmente con una eficiencia financiera notable, gastando alrededor del 0.4 por ciento del presupuesto anual del estado.

Al fijar el tope en 0.7 por ciento, se abriría la puerta para que el presupuesto del Legislativo se incremente hasta en un 63 por ciento, contraviniendo el principio de ahorro que promueve la Federación.

Sobre la propuesta de limitar a un máximo de 15 regidores por ayuntamiento, Genoveva Huerta advirtió que el efecto en Puebla sería contraproducente.

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Apuntó que muchos ayuntamientos en la entidad cuentan con estructuras mínimas de menos de 10 regidores, lo que podría interpretarse como una estandarización que obligaría a municipios pequeños a incrementar su número de regidores a 15.

La secretaria general del PAN en Puebla acusó al oficialismo de buscar “darle en la torre” a las instituciones para asegurar recursos sin restricciones.

“Creen que somos ingenuos. Lo que quieren es seguir haciendo campaña con presupuesto sin restricciones, pero los poblanos ya abrieron los ojos y no nos vamos a dejar”, sentenció.

Huerta Villegas adelantó que la bancada de Acción Nacional votará en bloque contra el Plan B en la Cámara de Diputados.

Aseguró que, al tratarse de reformas que tocan aspectos constitucionales y de representación, Morena y sus aliados no cuentan con el consenso necesario para alcanzar la mayoría calificada.

Debido a la resistencia del Partido del Trabajo (PT), la panista vaticinó el fracaso de la propuesta en el Congreso de la Unión.

Editor: César A. García

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