Inicia registro de Pensión para Personas con Discapacidad en Puebla

A partir de este lunes 23 de marzo, comenzó formalmente el proceso de inscripción para la Pensión para Personas con Discapacidad en el estado de Puebla.

El apoyo, que consiste en una entrega bimestral de 3 mil 300 pesos, busca fortalecer la economía de las familias que enfrentan condiciones de vulnerabilidad por discapacidad permanente.

El delegado de los Programas para el Bienestar, Rodrigo Abdala Dártigues, informó que el periodo de registro será breve, comprendido únicamente del 23 al 29 de marzo.

Para evitar aglomeraciones y garantizar un servicio ágil, los módulos operarán en un horario de 10:00 a 16:00 horas, conforme a la primera letra del apellido paterno:

Lunes 23 : A, B, C

: A, B, C ⁠Martes 24 : D, E, F, G, H

: D, E, F, G, H ⁠Miércoles 25 : I, J, K, L, M

: I, J, K, L, M Jueves 26 : N, Ñ, O, P, Q, R

: N, Ñ, O, P, Q, R ⁠Viernes 27 : S, T, U, V, W, X, Y, Z

: S, T, U, V, W, X, Y, Z ⁠Sábado 28 y Domingo 29: Todas las letras (Rezagos)

#Puebla 💵 ¡Atención! Ya está abierto el registro para la pensión de Personas con Discapacidad.



El delegado de los Programas para el Bienestar en Puebla, Rodrigo Abdala, informó que el registro se realizará del 23 al 27 de marzo, por la primera letra del apellido paterno.



El… pic.twitter.com/kxORApIDZs — Oro Noticias Puebla (@OroNoticiasPue) March 23, 2026

Los interesados deben presentarse en su módulo más cercano con original y copia de:

Identificación oficial vigente.

CURP (impresión reciente).

Acta de nacimiento.

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses).

Certificado de discapacidad permanente (emitido por una institución pública de salud).

Teléfono de contacto para seguimiento.

En caso de que el solicitante no pueda trasladarse físicamente al módulo, puede designar a un representante para realizar el trámite. El representante deberá presentar su propia identificación oficial además de todos los documentos del beneficiario.

Una vez que la solicitud sea validada y aprobada, los beneficiarios serán notificados para recibir su Tarjeta del Bienestar, herramienta única donde se realizarán los depósitos bimestrales de manera directa y sin intermediarios.

Editor: Renato León

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