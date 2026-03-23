Cabildo de Puebla avala lineamientos de programas de bienestar

Con el objetivo de fortalecer la implementación de políticas públicas orientadas al bienestar social, durante la Décima Octava Sesión Ordinaria del Cabildo, las y los integrantes del Ayuntamiento de Puebla, encabezados por el presidente municipal, Pepe Chedraui, aprobaron diversos lineamientos para la operación de programas, presentados por la Comisión de Bienestar.

Avalaron los lineamientos para el Programa “Equipo Tecnológico en Escuelas del Municipio de Puebla”; para la Ejecución del Programa de “Apoyo a Proyectos Comunitarios Tradicionales del Municipio de Puebla”; para la Operación del Programa “Migrar con Bienestar” del Municipio de Puebla; para la Operación del Programa “Redes de Mujeres con Bienestar” del Municipio de Puebla.

Asimismo, aprobaron lineamientos para la operación del Programa “Escuela Imparable” del Municipio de Puebla; para la operación del Programa “Granjas para el Bienestar” del Municipio de Puebla; y los lineamientos para el Programa “Apoyo para el Bienestar en tu Vivienda” del Municipio de Puebla.

Asimismo, el grupo edilicio aprobó por mayoría de votos la información financiera del Ayuntamiento de Puebla correspondiente al mes de febrero del Ejercicio Fiscal 2026. Asimismo, se aprobó por unanimidad reformas al Capítulo 36 “De las Bases para la Entrega de Premios y Reconocimientos en el Municipio de Puebla” del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla.

Como parte del orden del día, las y los regidores aprobaron por unanimidad de votos la reforma a la fracción XVIII del artículo 326 del capítulo 10 “Tránsito Municipal, Movilidad y Seguridad Vial” del Código Reglamentario para el Municipio de Puebla. Por otro lado, se aprobó por unanimidad el Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

De la misma forma, se aprobó por unanimidad el dictamen por el que se reconocen catorce personas beneficiarias de Lotes de Terreno “Por Asignar”, de diversas colonias del Municipio de Puebla.

Adicionalmente, las y los regidores avalaron por unanimidad el acuerdo que instruye a las dependencias que se sumen a la campaña mundial “La Hora del Planeta”, apagando e iluminando lo esencial y ornamental de sus inmuebles el 28 de marzo de 2026 de 20:30 a 21:30 horas.

De la misma forma se dio lectura a la Noticia Administrativa y Estadística de la Administración Pública Municipal, del 1 al 28 de febrero de 2026, y al Informe Consolidado que presentó la Secretaría del Ayuntamiento.

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