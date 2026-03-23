IBERO Puebla da claves para ahorrar gasolina ante alza de precios

El petróleo, recurso en disputa a nivel mundial en la actualidad, ha generado incertidumbre en el costo de los productos derivados de este, como la gasolina. El promedio nacional por litro ronda los 23.67 pesos; sin embargo, se espera un repunte en los próximos meses debido a las tensiones en Medio Oriente.

Ante el constante aumento en los precios de los combustibles, adoptar hábitos de conducción eficientes y dar mantenimiento adecuado al vehículo son acciones que pueden marcar una diferencia significativa en el gasto cotidiano. Así lo señaló el Dr. Darío Gómez García, coordinador de Ingeniería Mecánica e Ingeniería Automotriz de la IBERO Puebla.

El especialista destacó que uno de los factores más importantes para el ahorro de gasolina es realizar afinaciones periódicas, aproximadamente cada 5,000 a 10,000 kilómetros, según las especificaciones del vehículo. Un motor en buen estado permite un consumo más eficiente y evita gastos innecesarios.

Asimismo, recomendó evitar los cambios bruscos de velocidad. Mantener una conducción constante y moderada no solo mejora el rendimiento del combustible, sino que también contribuye a una mayor seguridad vial. En este sentido, subrayó que circular a velocidades elevadas —por encima de los 120 o 130 kilómetros por hora— incrementa considerablemente el consumo de gasolina.

El académico también explicó que el tipo de vehículo influye directamente en el gasto de combustible. Automóviles más ligeros y con motores de menos cilindros, como los de 1.2 o 1.5 litros, tienden a ser más eficientes. Además, señaló que los vehículos híbridos o eléctricos representan una alternativa más económica a largo plazo, ya que permiten recorrer mayores distancias con menor consumo de energía.

Finalmente, enfatizó que, más allá del tipo de automóvil, la clave está en combinar un buen mantenimiento con hábitos de manejo responsables. Estas acciones no solo ayudan a reducir el gasto en gasolina, sino que también contribuyen al cuidado del medioambiente.

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