Titular de la SSP Puebla comparecerá el 8 de julio en el Congreso

El secretario de Seguridad Pública estatal, vicealmirante Francisco Sánchez González, comparecerá ante el Congreso del Estado el miércoles 8 de julio para rendir un informe sobre el combate a la delincuencia y el estado que guarda la entidad en la materia.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Andrés Villegas Mendoza, confirmó que el ejercicio de rendición de cuentas se llevará a cabo ante dicho órgano.

Precisó que los legisladores locales escucharán la glosa de indicadores, para posteriormente realizar los cuestionamientos correspondientes.

El diputado de Morena apuntó que representantes de todas las fuerzas parlamentarias podrán hacer uso de la palabra para formular sus preguntas.

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“Lo que me comentó el presidente hace unos días fue que va a ser en mi comisión y está tentativa para el 8 de julio (…) Primero vamos a escuchar qué es lo que nos dice en su comparecencia y de ahí nosotros tocaremos algunos puntos”, comentó.

La comparecencia del titular de la SSP responde a una solicitud presentada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), tras una serie de hechos violentos de alto impacto que alteraron diversas regiones del estado.

La coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Fedrha Suriano Corrales, también pidió la comparecencia del secretario, para que explique la presencia de diferentes líderes y grupos delictivos en la entidad.

Pese a los reclamos del bloque opositor, Andrés Villegas defendió los resultados de la actual administración y aseveró que las corporaciones estatales mantienen un combate frontal y efectivo en contra de las células delictivas que operan en territorio poblano.

Editor: César A. García

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