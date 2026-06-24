Rechazar una llamada de spam podría ser un error por este motivo

¿Te ha pasado que suena el teléfono, ves un número extraño y, por miedo a un fraude presionas el botón rojo para colgar de inmediato? Sin embargo, los expertos en inteligencia artificial advierten que esta es una de las peores decisiones que se podrían tomar.
Al rechazar la llamada de forma activa, le estás confirmando a los sistemas automatizados que tu línea telefónica está operativa, lo que provocará que te sigan llamando con un flujo constante e interminable.
Esto sucede porque las empresas no solo usan software para lanzar campañas publicitarias masivas y realizar miles de llamadas en tiempo récord, sino que también emplean estos sistemas para analizar y recopilar el comportamiento de tu línea. Al interactuar con el teléfono, ya sea contestando o colgando, le envías una señal directa al sistema de que hay un usuario real detrás de la pantalla.
Los marcadores automáticos registran de manera cuidadosa si atendiste, si rechazaste la comunicación, si la ignoraste o si se cortó después de varios tonos, y utilizan toda esa valiosa información para comprobar que tu número está disponible y en uso, asegurando tu permanencia en sus bases de datos.
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Estrategias contra llamadas de spam
Para reducir las de llamadas de spam, la recomendación principal es cortar cualquier tipo de contacto con líneas sospechosas. Asimismo, ser mucho más cautelosos al publicar nuestra información privada en la web y auditar de forma constante a qué sitios web les proporcionamos información para uso de aplicaciones y sitios digitales.
- No marcar de vuelta: Si te dejan una llamada perdida desde un número dudoso, no intentes devolverla.
- Cero interacción con bots: No respondas ni hables con contestadoras automáticas.
- Evitar los menús de baja: No digites ninguna tecla aunque te prometan que así te borrarán de sus bases de datos.
- Controlar tus accesos: Examina a fondo las opciones de privacidad de las plataformas y aplicaciones que utilizas
- Cuidar tus datos en la red: Abstente de registrar tu número móvil en páginas web que no te inspiren total confianza.
- Aprovechar la tecnología del móvil: Enciende los filtros nativos que bloquean el spam en tu propio teléfono.
- Usar apps de rastreo: Apóyate en aplicaciones que te ayuden a identificar quién te está marcando.
- Bloquea de inmediato a esos números que insisten en llamar una y otra vez.
Editor: Juan David Moreno Saldaña
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