Cometa 24P/Schaumasse podrá observarse en México durante enero

El cometa 24P/Schaumasse será uno de los fenómenos astronómicos más destacados de enero de 2026, al acercarse nuevamente al Sol y a la Tierra. Este objeto celeste es un cometa periódico que regresa aproximadamente cada ocho años, lo que permite a la comunidad científica seguir su comportamiento. Su paso actual incluye el perihelio ocurrido el 8 de enero y su mayor cercanía a la Tierra a inicios del mes.

Aunque no será un cometa muy brillante, los especialistas indican que alcanzará una magnitud aproximada de 7.7 a 8, por lo que no será visible a simple vista. Para observarlo será necesario el uso de binoculares o un telescopio pequeño, especialmente desde zonas con baja contaminación lumínica. En áreas urbanas, la visibilidad será limitada.

Te puede interesar: Nvidia presenta Vera Rubin, nueva plataforma de chips de IA

Desde México, el cometa sí podrá observarse bajo condiciones favorables. El mejor momento será durante la madrugada, antes del amanecer, cuando el cielo esté más oscuro. En el hemisferio norte, aparecerá bajo en el horizonte y se desplazará lentamente, por lo que se recomienda paciencia y una ubicación adecuada.

El 24P/Schaumasse fue descubierto en 1911 por el astrónomo francés Alexandre Schaumasse y su paso actual representa una oportunidad para acercar la astronomía al público. Aunque no desarrollará una cola espectacular, su observación permite comprender mejor el comportamiento de los cometas y disfrutar de un evento celeste poco común desde territorio mexicano.

Te recomendamos: