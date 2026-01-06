Nvidia presenta Vera Rubin, nueva plataforma de chips de IA

La empresa estadounidense Nvidia presentó su nueva plataforma de chips de inteligencia artificial denominada “Vera Rubin”, en un momento marcado por el aumento de la competencia global en el sector tecnológico.

El anuncio se realizó durante el CES 2026 y estuvo encabezado por el director ejecutivo de la compañía, Jensen Huang, quien destacó que esta nueva arquitectura busca responder al crecimiento acelerado de la demanda de procesamiento para sistemas de IA avanzados.

La plataforma Vera Rubin integra varios componentes que funcionan como un solo supercomputador de IA, incluyendo una nueva CPU y una GPU de última generación.

Según Nvidia, esta tecnología permite entrenar modelos de inteligencia artificial de gran escala con mayor eficiencia energética y reducir de forma significativa los costos de operación. La empresa afirmó que el rendimiento supera ampliamente al de su generación anterior, lo que la convierte en una herramienta clave para centros de datos y desarrolladores de modelos avanzados.

El lanzamiento ocurre en un contexto de creciente presión competitiva, ya que grandes empresas tecnológicas buscan disminuir su dependencia de Nvidia mediante el desarrollo de chips propios.

Compañías como Google, Amazon, AMD e Intel han intensificado sus inversiones en hardware especializado para inteligencia artificial, lo que ha elevado la rivalidad en un mercado que hasta ahora era dominado con claridad por Nvidia.

A pesar de este escenario, Nvidia confía en que Vera Rubin le permitirá mantener su liderazgo en el sector de la IA, gracias a su enfoque integral que combina hardware, software y redes de alta velocidad.

La compañía prevé que la nueva plataforma comience a desplegarse de forma gradual a partir de la segunda mitad de 2026.

