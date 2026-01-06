Djokovic anuncia su salida de la Asociación de Tenistas Profesionales

Este martes, el tenista serbio, Novak Djokovic, anunció por medio de la red social X que se separa definitivamente de la Asociación Profesional de Jugadores de Tenis (PTPA, por sus siglas en inglés). Este sindicato lo cofundó con Vasek Pospisil en 2021, en el que lograron reunir a los 500 mejores del mundo.

Durante la pandemia, Djokovic y Pospisil, formaron la PTPA para tener más poder dentro de las decisiones de la WTA y ATP, en donde lo primordial fue mejorar la distribución de ingresos, un calendario más adecuado y que pudieran tener más peso sus opiniones.

No obstante, en marzo de 2025, la asociación demandó a la ATP, WTA, ITF e ITIA por no proteger el bienestar de los tenistas y realizar prácticas anticompetitivas; sin embargo, Djokovic no figuró entre los que actores que interpusieron la acción judicial.

Este hecho supone un punto de partida que provocó el distanciamiento y diferencias internas, cuestiones que el serbio enfatizó en su comunicado.

After careful consideration, I have decided to step away completely from the Professional Tennis Players Association. This decision comes after ongoing concerns regarding transparency, governance, and the way my voice and image have been represented. — Novak Djokovic (@DjokerNole) January 4, 2026

“Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar PTPA, dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización”, argumentó sobre su salida.

De esta manera, detalló que, al no coincidir con la nueva forma en que se desenvuelve el sindicato y el poco peso de su imagen,“ese capítulo está cerrado”.

“Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen”, manifestó.

Concluyó que seguirá centrándose en el tenis y que desea lo mejor a los involucrados en la asociación. Aunque esta mañana confirmó que, al no estar físicamente listo, no participará en el Torneo de Preparación de Adelaida, de cara al Abierto de Australia.

