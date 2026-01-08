Café Tacvba pide retirar su música de Spotify

La banda mexicana Café Tacvba solicitó formalmente retirar todo su catálogo musical de Spotify, en una decisión que ha generado amplio debate en la industria.

El anuncio fue realizado por el vocalista Rubén Albarrán, a través de redes sociales, donde explicó que la petición fue enviada a Universal Music México y Warner Music México, disqueras que administran los derechos de su música. La agrupación dejó claro que la decisión no responde a motivos comerciales, sino a convicciones éticas y artísticas.

Entre las razones principales, el músico cuestionó el modelo de pago de regalías de Spotify, al considerar que no ofrece una remuneración justa a los artistas.

Albarrán afirmó que el sistema actual beneficia a grandes corporaciones, limitando los ingresos de músicos y creadores, además de debilitar la relación directa entre el artista y su público, lo que impacta negativamente en el valor del trabajo creativo.

Otro eje central de su postura es el rechazo a vínculos comerciales e inversiones asociadas a la plataforma. El cantante mencionó la relación de Spotify con la industria armamentista y con publicidad de ICE, organismo de control migratorio en Estados Unidos.

A ello se suma la preocupación del grupo por el uso de inteligencia artificial en la música, al considerar que deshumaniza los procesos creativos y devalúa el trabajo artístico.

Ante estas declaraciones, la empresa sueca llamó “proteger las democracias liberales” y defendió su modelo de negocio mediante un comunicado oficial.

Mientras tanto, la decisión de Café Tacvba abrió un debate sobre las prácticas del streaming, los derechos de los artistas y la necesidad de modelos más justos y transparentes en la industria musical actual.

