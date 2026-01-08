Olga Romero acusa a la oposición de adelantar tiempos electorales

La dirigencia de Morena en Puebla no ordenará el levantamiento de encuestas que midan a los perfiles interesados en competir por la alcaldía de la capital en el 2027, para evitar que se adelanten los tiempos electorales.

La presidenta del Comité Ejecutivo Estatal (CEE), Olga Lucía Romero Garci-Crespo, aseguró que el partido todavía no está pensando en el próximo proceso electoral que iniciará en noviembre de este año.

Aunque señaló que hay algunos “adelantados” de cara a los siguientes comicios, afirmó que se trata de personajes emanados de la oposición, quienes buscan posicionarse ante la falta de cuadros competitivos.

En lo que respecta a Morena, apuntó que el proceso interno para la designación de candidatos recaerá en la Comisión Nacional de Elecciones, de modo que la dirigencia estatal no tendrá injerencia alguna.

Remarcó que, llegado el momento, la dirigencia nacional ordenará el levantamiento de encuestas para determinar cuáles son los perfiles que cuentan con mayor conocimiento ciudadano y, a partir de ello, formalizar las postulaciones.

“Ahorita no hay mediciones de absolutamente nada. Sí he visto que hay personajes que quieren adelantar el proceso, pero son de la oposición; la verdad es que la oposición sí está adelantando los tiempos, pero porque no tiene candidatos, ya nadie quiere participar con ellos”, dijo.

En el caso de la capital poblana, versiones periodísticas apuntan a una posible reelección del actual alcalde, Pepe Chedraui.

Además, se manejan los nombres de Laura Artemisa García Chávez, secretaria de Bienestar; y de José Luis García Parra, coordinador del gabinete estatal.

