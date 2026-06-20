Impulsan inclusión de personas de diversidad sexual ante Defensoría Pública

Con el propósito de cerrar brechas y garantizar una atención adecuada a la ciudadanía, con un enfoque de igualdad y no discriminación, la diputada Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez participó en la capacitación que se impartió a las y los abogados que integran el Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial.

Durante la actividad, la diputada refrendó su compromiso de promover una cultura de inclusión de las personas de la diversidad sexual, para que se garanticen sus derechos y accedan a los diferentes servicios en condiciones de igualdad y no discriminación.

Gabriela Chumacero resaltó que estos espacios de intercambio de experiencias y buenas prácticas son fundamentales para construir instituciones más humanas, incluyentes y comprometidas con los derechos de todas las personas.

Desde el Poder Legislativo, la diputada ha impulsado diversas iniciativas y puntos de acuerdo para que en las distintas instancias públicas se impartan capacitaciones y acciones de sensibilización tendientes a que las y los servidores públicos otorguen una atención incluyente.

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