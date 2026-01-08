Alejandro Armenta refrenda respeto y admiración a periodistas

“Para el Gobierno del Estado, las y los periodistas son muy importantes, reconocemos su labor y trayectoria”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta, al sostener un encuentro con el gremio de comunicadores poblanos, a quienes refrendó su respeto y admiración.

Durante su encuentro con integrantes del gremio en la entidad, el mandatario anunció que cumplirá con la demanda de este sector de crear la Casa del Periodista, la cual será entregada a las organizaciones, para revalorar el trabajo y los derechos de las y los trabajadores de los medios de comunicación.

Explicó que se valoran cuatro inmuebles para su instalación, como una propuesta que surgió de las organizaciones periodísticas, para quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad.

Ante cientos de comunicadores de todo el estado, Alejandro Armenta reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y el derecho a la información. Por ello, recordó que para la administración que encabeza “gobernar es comunicar” con transparencia y respeto. Manifestó su afinidad con reporteros, camarógrafos y fotógrafos como comunicadores en territorio, ya que acompañan diariamente las acciones de gobierno a lo largo de la entidad poblana.

En su mensaje, la coordinadora general de Comunicación y Agenda Digital, Claudia Hernández, refirió que en todo proceso periodístico, el centro debe ser la ciudadanía, principio que comparten con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y con el gobernador Alejandro Armenta, quienes han impulsado una visión humanista y de bioética social donde la persona es el eje de todas las políticas públicas. “Comunicar es una pasión y en eso nos identificamos con ustedes”, aseveró.

“El vínculo que tenemos con quienes informan es una prioridad”, expresó la coordinadora, al tiempo de reiterar que la instrucción del gobernador Alejandro Armenta es mantener una relación cercana con los medios de comunicación y atender a quienes acompañan el ejercicio de gobierno todos los días.

Finalmente, Claudia Hernández reconoció el trabajo de cercanía con los medios de comunicación que, durante el primer año de gobierno, encabezó José Tomé desde la Coordinación General de Comunicación y Agenda Digital.

