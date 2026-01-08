Miguel Márquez exhorta a promover turismo gastronómico en Puebla

El diputado Miguel Márquez Ríos presentó un punto de acuerdo para exhortar a los Ayuntamientos y a los Concejos Municipales del Estado para que, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Turístico, implementen campañas permanentes de promoción y fortalecimiento del desarrollo turístico municipal, especialmente en la identificación, difusión y valorización de los platillos típicos de cada región.

La propuesta legislativa considera que la promoción gastronómica constituye un eje estratégico para el desarrollo sostenible de las economías locales, particularmente de aquellas que cuentan con una gran variedad de platillos y las condiciones para impulsar el turismo como motor de bienestar social.

En su exhorto, el diputado Miguel Márquez considera que la gastronomía poblana constituye uno de los elementos más representativos de la identidad cultural del estado, la cual ha sido reconocida a nivel nacional e internacional como un componente esencial para la consolidación de la oferta turística.

“Entre sus expresiones culinarias destacan platos emblemáticos tales como el mole poblano, los chiles en nogada, las cemitas, los molotes, las chalupas, las pelonas, los tamales de tlanextle, la barbacoa de hoyo, el pan de queso de Zacatlán, el café de Cuetzalan, además de dulces típicos como las tortitas de Santa Clara y los muéganos de Tehuacán; todos ellos conforman un patrimonio gastronómico que debe ser preservado, promovido y proyectado a mercados más amplios”, destacó el diputado.

Asimismo, mencionó que el Estado de Puebla cuenta con una vasta riqueza turística que requiere ser impulsada de manera estratégica y articulada, como son los Pueblos Mágicos de Cholula, Atlixco, Cuetzalan, Zacatlán, Huejotzingo, Chignahuapan, Huauchinango, Xicotepec, Teziutlán, Pahuatlán y Tetela de Ocampo; las Zonas Arqueológicas de Cholula, Cantona y Yohualichan; y los sitios de relevante valor histórico y arquitectónico como el Centro Histórico de Puebla, reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Te recomendamos: