En UDLAP exploran relación entre futbol y arte

En la segunda entrega de la serie de divulgación académica titulada “Detrás del Balón: Perspectiva UDLAP”, el académico investigador del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de las Américas Puebla, Mario Roberto Martínez Fonseca, explicó cómo el estatus de un espectáculo del futbol permite estructurar un vehículo social, además de que destaca que la capacidad de comunicación del balompié emula directamente al arte cuando el espectador se ve reflejado en la experiencia y le otorga nuevos significados a la inmediatez del juego.

Al abordar los elementos iconográficos más potentes de este deporte, el académico de la UDLAP mencionó que la estricta configuración visual, tales como los uniformes, los escudos, las mascotas y el uso específico del color verde sobre el césped, son elementos que configuran un territorio simbólico donde los jugadores operan bajo la iconografía del héroe moderno, estableciendo paralelismos con figuras de la mitología como Hércules o Prometeo; ejemplo de ello está en las figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Pelé o Diego Maradona, quienes se transforman en elementos de lo sublime porque, a diferencia de los mitos abstractos, mantienen su naturaleza humana: sudan, lloran y sangran en la cancha.

“El futbol es arte totalmente porque nos brinda hechos históricos, como la mano de Dios de Maradona, la cual constituye un hito en la cultura contemporánea; es muy potente y comparte esa parte performática”, expresó el Dr. Mario Roberto Martínez Fonseca.

Asimismo, la dimensión temporal y la presión psicológica que vive una figura pública han sido exploradas a profundidad por el arte conceptual contemporáneo a través del formato de la videoinstalación. En ese sentido, el profesor de la UDLAP referenció la pieza de los artistas Douglas Gordon y Philippe Parreno, quienes en su obra utilizaron 17 pantallas simultáneas para seguir exclusivamente al futbolista Zinedine Zidane durante un partido, logrando que el espectador se sienta rodeado por esa atmósfera de tensión. Para vincular la persistencia de la imagen con la atemporalidad del recuerdo futbolístico, el investigador evocó una premisa del artista Marcel Broodthaers, quien señaló que “un segundo para Narciso ya es el tiempo de la eternidad”.

Para concluir, el Dr. Martínez Fonseca, investigador del Departamento de Artes Visuales de la Universidad de las Américas Puebla, ahondó un poco más sobre esta relación que existe entre el arte y el futbol, por lo que expresó que en el entorno urbano, el valor estético e histórico del arte de galería se ve con las expresiones del grafiti y el muralismo en las calles de Brasil o México, manifestaciones que heredan la función social y política del muralismo tradicional de un Diego Rivera o David Alfaro Siqueiros al apropiarse de las figuras de los ídolos del barrio apenas inicia la justa mundialista: “La diferencia radica en que el espacio público se faculta como el territorio de lo posible y de la interacción cotidiana, impactando de forma directa el paisaje colectivo”.

Para la Universidad de las Américas Puebla, el tener profesores expertos participando en la serie de divulgación titulada “Detrás del Balón: Perspectiva UDLAP”, demuestra la calidad de los académicos encargados de formar a los futuros profesionistas en esta institución, además de que permite que la sociedad en general conozca y comprenda las prácticas artísticas que también forman la identidad deportiva de esta disciplina.

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