Académica IBERO Puebla llama a la igualdad sustantiva

En el marco del Día Internacional de las Mujeres, la Dra. Galilea Cariño Cepeda, directora de la Defensoría de Derechos Universitarios (DDU) de la IBERO Puebla, compartió una invitación a reflexionar sobre las condiciones de desigualdad que persisten y la necesidad de avanzar hacia una igualdad sustantiva.

La académica enfatizó que se trata de una fecha que convoca a pensar de manera colectiva en la mejora de las condiciones igualitarias, especialmente ante las brechas existentes en materia de derechos y acceso a la justicia, como lo ha señalado la ONU en la conmemoración de este año.

Desde la experiencia universitaria, señaló que aún existe un trabajo permanente para erradicar prácticas nocivas vinculadas a los roles sexuales, los estereotipos de género y las distintas formas de desigualdad que atraviesan el ejercicio de los derechos. En este sentido, subrayó la importancia de transversalizar la perspectiva de género en todos los ámbitos institucionales, particularmente en los espacios universitarios y de gobierno.

La directora de la DDU explicó que la igualdad sustantiva implica no solo la elaboración de normas y programas, sino su aplicación efectiva y realizable. Esto demanda una tarea constante de corresponsabilidad, especialmente desde la educación, para eliminar estereotipos que limitan la autonomía, la libertad y la igualdad en los entornos familiares, sociales y educativos.

Para la Dra. Cariño Cepeda, el 8 de marzo no es una fecha para celebrar, sino para reconocerse en la dignidad y reafirmar el compromiso colectivo de construir condiciones que permitan a todas las mujeres sentirse libres y seguras, avanzando hacia un mundo más justo e igualitario.

