BUAP inaugura ciclo “La Mujer en las Ciencias Ambientales”

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, inauguró el ciclo “La Mujer en las Ciencias Ambientales”, organizado por el Instituto de Ciencias (ICUAP), donde destacó el papel de las investigadoras en la generación de conocimiento y en la atención de problemáticas ambientales.

Durante el evento, la doctora Cedillo impartió la conferencia “Efecto de los factores ambientales en las enfermedades reumáticas”, en la que explicó que diversos elementos del entorno pueden influir en el desarrollo de enfermedades autoinmunes, entre ellos la contaminación del aire y del agua, así como la exposición a ciertas sustancias químicas.

Al dirigirse a la comunidad académica, la rectora reconoció el trabajo de las profesoras investigadoras que forman parte del posgrado en Ciencias Ambientales y su contribución al abordar, desde la investigación, temas que afectan a toda la sociedad.

Por su parte, el director del ICUAP, Jorge Rigoberto Juárez Posadas, subrayó que la conmemoración del 8 de marzo invita a reflexionar sobre los avances en igualdad, pero también sobre la necesidad de fortalecer espacios académicos más equitativos e incluyentes.

En su intervención, la coordinadora del posgrado en Ciencias Ambientales, Edith Chávez Bravo, señaló que este encuentro busca visibilizar el trabajo de las investigadoras y fortalecer la proyección del posgrado, así como inspirar a más mujeres a participar en el estudio y cuidado del medio ambiente.

