Recapturan a interno fugado del penal de San Pedro Cholula

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Marina (SEMAR), tras labores de búsqueda e inteligencia, recapturaron a un masculino que el pasado lunes 16 de febrero se evadió del Centro Penitenciario de San Pedro Cholula.

La localización y detención de Ernesto N. se logró por el trabajo conjunto y despliegue operativo implementado en inmediaciones de la colonia Los Héroes de Puebla, perteneciente a la capital del Puebla.

Al momento de la intervención por parte de elementos de la Policía Estatal y de las Fuerzas Armadas, al probable responsable le fueron halladas 20 bolsas de plástico transparente con aparente metanfetamina, motivo por el que fue puesto a disposición del ministerio público del fuero común por delitos contra la salud.

