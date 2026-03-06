BUAP celebra cuarta Carrera de la Mujer Universitaria

La rectora de la BUAP, Lilia Cedillo Ramírez, dio el banderazo de salida a la cuarta edición de la Carrera de la Mujer Universitaria, conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, que se realizó con salida y meta en el Estadio Universitario.

El evento reunió a mil 800 participantes en distintas categorías: Estudiantes, Trabajadores, Externos y Deporte Adaptado, tanto en rama femenil como varonil.

Entre los ganadores destacan:

Deporte Adaptado: Alexander Romero Calderón (varonil, 19:25) y Belén Valero (femenil, 25:02).

Externos: Jesús Donaldo Zamora (varonil, 16:59) y Leticia Cervantes (femenil, 21:35).

Estudiantes: Iván Ortiz de Cultura Física (varonil, 16:08) y Vanessa Sofía Díaz Ocampo de la Facultad de Comunicación (femenil, 19:57).

Trabajadores: Rodrigo Cielo Cuautle del Laboratorio Nacional de Supercómputo del Sureste de Mexico (varonil) y Erika Alejandra Torres Cordero del Hospital Universitario (femenil).

La carrera, que fomenta la actividad física, la integración universitaria y la conmemoración del Día de la Mujer, destacó por la amplia participación de la comunidad universitaria y externa.

