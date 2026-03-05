Manuel Palacios rinde Primer Informe en la Prepa Simón Bolívar

El Mtro. Manuel Palacios Motolinía rindió su Primer Informe de Labores como director de la Preparatoria Regional Simón Bolívar de la BUAP, destacando los avances académicos y organizativos de esta unidad con sede en Atlixco.

Durante el acto protocolario, la rectora Lilia Cedillo Ramírez reconoció los logros de la preparatoria en la formación de jóvenes y en la promoción de valores como la sustentabilidad, la salud integral y la conciencia ambiental.

Destacó que el edificio de la preparatoria ahora cubre parte de sus necesidades de energía eléctrica mediante paneles solares y que los estudiantes muestran interés creciente en la ciencia y la tecnología.

El director Palacios Motolinía señaló que la preparatoria atendió a más de mil 700 estudiantes durante el ciclo escolar, de los cuales más de 700 ingresaron a primer semestre, recibiendo acompañamiento desde su integración inicial.

Asimismo, indicó que la institución cuenta con una planta docente de 74 profesores, 24 hombres y 50 mujeres, todos con sólida formación profesional.

Mediante el trabajo colegiado entre tutorías y academias, se fortaleció el seguimiento de las trayectorias escolares y el desarrollo socioemocional, logrando que más del 60% del alumnado no reprobara asignaturas.

Además, las academias impulsaron actividades orientadas al desarrollo integral, orientación vocacional y apoyo socioemocional, consolidando a la preparatoria como un espacio de formación académica y humana.

