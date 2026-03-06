Promueven protección del patrimonio biocultural de comunidades indígenas

La diputada Beatriz Manrique Guevara presentó una iniciativa para adicionar la fracción VII al artículo 8 de la Ley de Derechos, Cultura y Desarrollo de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado de Puebla, con el objetivo de reconocer, proteger y promover el patrimonio biocultural de los pueblos y comunidades originarios.

La propuesta legislativa busca fortalecer las relaciones entre territorio, biodiversidad, conocimientos tradicionales, prácticas culturales y comunitarias, con el propósito de garantizar su continuidad y transmisión intergeneracional.

Para su estudio correspondiente, la iniciativa fue turnada a la Comisión de Pueblos, Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

