Entregan mantenimiento de fuente en el Parque Sor Juana Inés de la Cruz

El Gobierno de la Ciudad realizó el mantenimiento integral de la fuente ubicada en el Parque Sor Juana Inés de la Cruz, devolviéndole vida y funcionalidad a este punto emblemático del Centro Histórico a través de la estrategia Fuentes que Brillan.

Las labores incluyeron el retiro de protecciones y luminarias existentes, la instalación de línea eléctrica hacia el medidor, así como trabajos de pintura en la estructura de la fuente. Además, se efectuó la sustitución de una bomba centrífuga y la renovación de la línea hidráulica que permite el correcto funcionamiento del sistema de agua.

Igualmente, para mejorar la iluminación y realzar el atractivo visual del espacio, se instalaron luminarias RGB dentro de la fuente, así como cuatro reflectores en postes y la modernización de luminarias con tecnología LED alrededor del parque.

El secretario de Servicios Públicos, Clemente Gómez Medina, destacó que estas acciones forman parte del trabajo permanente que realiza el alcalde Pepe Chedraui para conservar en buen estado los espacios públicos y fortalecer los lugares de encuentro para las familias poblanas, a través de intervenciones que mejoran tanto la infraestructura como la imagen urbana.

Por su parte, Aimée Guerra, gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, reconoció el trabajo interinstitucional, bajo el liderazgo del alcalde Pepe Chedraui, para la recuperación de estos espacios del Centro Histórico en beneficio de las familias poblanas, así como de los turistas.

