Implementan programa de canje de armas en Huauchinango

Se llevó a cabo el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” en el municipio de Huauchinango, Puebla, como parte de una iniciativa que se impulsa de manera conjunta por autoridades de los distintos niveles de gobierno y que tiene como objetivo reducir la presencia de armas en circulación, así como reforzar las acciones de prevención del delito en beneficio de la seguridad y la tranquilidad de las familias.

Esta acción forma parte de las estrategias que impulsa el gobierno encabezado por el gobernador Alejandro Armenta Mier, con el propósito de fortalecer la seguridad y promover entornos de paz en las comunidades.

Durante esta jornada, se instaló un módulo en el Zócalo del municipio de Huauchinango, con el propósito de retirar armas de los hogares y evitar riesgos que puedan derivar en accidentes o en la comisión de hechos delictivos.

Esta actividad permite que la ciudadanía entregue de manera voluntaria y anónima cualquier tipo de arma o artefacto, a cambio de una remuneración económica y con la certeza de que no se iniciará investigación alguna en su contra. Asimismo, como parte de la estrategia para fomentar una cultura de paz desde la infancia, se llevó a cabo el canje de juguetes bélicos por juguetes didácticos dirigido a niñas y niños.

Cabe destacar que el programa registró amplia participación de la ciudadanía, lo que fortalece la construcción de entornos más seguros.

De esta manera, se refrenda el compromiso de promover entornos de paz a través de la prevención y la participación de autoridades y sociedad, en concordancia con la Estrategia Nacional de Seguridad.

Te recomendamos: