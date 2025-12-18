Con obra comunitaria, poblanos deciden prioridades: Armenta

Con una inversión histórica de más de mil millones de pesos y más de 5 mil obras durante el primer año, el gobierno que encabeza Alejandro Armenta, cumplió con el compromiso de generar condiciones de igualdad y riqueza comunitaria.

Con la directriz humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la administración estatal llevó a cabo 5 mil 257 asambleas a través del Programa de Obra Comunitaria para gestionar proyectos con recursos administrados por mujeres tesoreras, en las 27 microrregiones del estado.

El gobernador aseguró que, a diferencia de los gobiernos del viejo régimen que decidían en qué se invertía el dinero público, en su administración las y los poblanos deciden cuáles son las obras prioritarias para sus municipios. Y, mediante este modelo participativo, las comunidades intervinieron de manera activa, al poner énfasis en la construcción de caminos, edificación de aulas, rehabilitación de parques, mejoramiento de red de drenaje e impulso al fomento productivo, entre otras iniciativas que mejoran la calidad de vida de las y los poblanos.

En el marco del primer año de gobierno, el mandatario Alejandro Armenta, señaló que el desarrollo llegó a todas las regiones del estado y con las mujeres al frente el dinero del Programa de Obra Comunitaria se administra de mejor manera.

Verónica Sarmiento integrante del club de obra en San José Xilotzingo, explicó que el recurso obtenido a través del Programa de Obra Comunitaria es utilizado para impulsar el deporte entre grupos infantiles de fútbol ya que rehabilitarán una cancha para que los menores entrenen y así se alejen de los vicios.

Con una visión de bioética social y un manejo responsable, transparente y honesto de los recursos públicos, el Gobierno del Estado otorga bienestar, justicia y riqueza comunitaria a las familias poblanas.

