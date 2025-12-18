Avala Comisión impulso a estrategias para prevenir violencia contra mujeres

La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado avaló el proyecto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de las Mujeres a que, en coordinación con las secretarías de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación y de Seguridad Pública, diseñe e implemente estrategias digitales para prevenir y brindar atención oportuna a las mujeres poblanas en situación de violencia o emergencia.

Durante el análisis del dictamen, la diputada Xel Arianna Hernández García consideró que esta propuesta es un primer paso para solicitar información técnica que permita el desarrollo de políticas públicas orientadas a proteger a las mujeres, quienes son las principales afectadas en el ecosistema digital.

Cabe mencionar que el proyecto se formuló con la propuesta legislativa de la diputada Ana Lilia Tepole Armenta.

Comisión exhorta a municipios con Alerta de Género a rendir informe

Por otra parte, las integrantes de la Comisión aprobaron un exhorto dirigido a los 50 municipios incluidos en la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el estado de Puebla, con el objetivo de que rindan un informe ejecutivo ante la Secretaría de Gobernación sobre el seguimiento, cumplimiento y evaluación de las 45 medidas de prevención, seguridad y justicia establecidas en dicha declaratoria.

Asimismo, se solicitó que, en coordinación con la Secretaría de las Mujeres, los Ayuntamientos elaboren y difundan un plan de trabajo para atender dichas medidas e impulsen campañas informativas para la concientización y prevención de la violencia de género, el feminicidio y la desaparición de niñas, mujeres y adolescentes.

Al respecto, la diputada promovente del punto de acuerdo, Fedrha Isabel Suriano Corrales, subrayó que no se debe normalizar la violencia en la entidad: “Los municipios deben estar apegados a la ley y a los requerimientos, así como justificar los recursos asignados para esta erradicación. No se trata de crear nuevas obligaciones, sino de dar cumplimiento a las ya previstas bajo los principios de debida diligencia, transparencia y evaluación permanente”, afirmó.

En su intervención, la diputada Xel Arianna Hernández García respaldó el acuerdo para que los Ayuntamientos brinden atención puntual mediante una estrategia integral. Asimismo, solicitó que se integre a la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado en el Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) para dar seguimiento cercano al tema.

Finalmente, la diputada Leonela Jazmín Martínez Ayala enfatizó la importancia de que este proceso no se limite a la entrega de un informe, sino que se convierta en un seguimiento puntual de las acciones concretas realizadas por cada uno de los 50 municipios con alerta.

A la sesión del órgano colegiado asistieron las diputadas Xel Arianna Hernández García, Ana Laura Gómez Ramírez, Leonela Jazmín Martínez Ayala, Cinthya Gabriela Chumacero Rodríguez y Kathya Sánchez Rodríguez.

