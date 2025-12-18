Vecinos ayudan a identificar puntos de riesgo en UH Xilotzingo

A fin de construir entornos de paz y mantener comunidades libres de conductas delictivas, en una corresponsabilidad de las autoridades y la población, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Félix Pallares Miranda, continúa realizando recorridos por calles de la ciudad, escuchando a los vecinos sobre sus inquietudes en materia de seguridad, y atendiendo las instrucciones del presidente municipal Pepe Chedraui Budib.

En esta ocasión, el secretario realizó una caminata por calles de la Unidad Habitacional Xilotzingo, junto con su equipo de trabajo y acompañado por líderes vecinales que señalaron algunos puntos que consideran de riesgo, por lo que solicitaron medidas de prevención, autocuidado y vigilancia.

Durante este recorrido, Pallares Miranda tomó nota de las zonas, donde próximamente serán colocadas cámaras de videovigilancia conectadas directamente a la Dirección General de Emergencia y Respuesta Inmediata (DGERI), en calles donde se requiere más recorridos de patrullas.

Lo acompañaron Olga Oropeza Colmenares, presidenta de Geo Villas Los Encinos; José Manuel Herrera Briones, presidente de Xilotzingo; Nancy Martínez de la Vega, presidenta de Luis N. Morones; y María Esther Arriaga García, presidenta de Colonia Universidad.

Es importante mencionar que, los vecinos de la zona, agradecieron al titular de la SSC, Félix Pallares Miranda, las acciones que se han llevado a cabo, con el objetivo de generar entornos seguros y brindar paz, así como seguridad para las familias poblanas.

