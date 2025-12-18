Puebla contratará póliza de seguro para helicópteros durante 2026

El Gobierno del Estado de Puebla contratará una póliza de seguro integral para los helicópteros de su propiedad, la cual tendrá vigencia durante todo el 2026, y un valor máximo asegurado de hasta 4 millones de dólares por aeronave, que actualmente son utilizadas para labores de seguridad y emergencias.

De acuerdo con la licitación emitida por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración (SPFA) la póliza busca garantizar la seguridad de las operaciones aéreas y la cobertura de responsabilidades frente a terceros.

Los seguros serán para los dos helicópteros Augusta, matrícula XC-LMO y XC-LNA, valuados en 2 millones 640 mil pesos y 2 millones 958 mil pesos; así como el helicóptero Bell, XC-HPZ, con valor de un millón 701 mil pesos.

El proveedor deberá cubrir todos los riesgos de pérdida o daño, tanto en vuelo como en tierra, durante el taxeo, con rotores en movimiento o sin movimiento, así como por ingestión y otros incidentes propios de la operación aérea.

El contrato será con un valor máximo asegurado de hasta 4 millones de dólares por aeronave e incluirá cobertura para motores, refacciones, equipo de aviación y equipo de apoyo en tierra, así como su transporte, con excepción de tránsitos marítimos.

La póliza deberá contemplar la responsabilidad civil legal frente a terceros, derivada de las operaciones de las aeronaves, incluyendo lesiones corporales, daños a la propiedad, pasajeros, equipaje y carga.

Para las aeronaves, se establece un límite único y combinado de hasta 15 millones de dólares por ocurrencia de lesiones corporales y daños a la propiedad; además de sublímites específicos para pagos voluntarios a pasajeros y tripulantes, gastos médicos, equipaje y carga.

Además, debe prever cobertura por gastos de extorsión y secuestro, hasta por el 90 por ciento de 400 mil dólares por evento, así como accidentes personales para los miembros de la tripulación y personal de operación, mantenimiento y bomberos, siempre que se encuentren a bordo o en labores cercanas a la aeronave.

Las pólizas definitivas deberán ser entregadas en formato físico y digital dentro de los 20 días hábiles posteriores a la formalización del contrato, cuyo fallo será comunicado a los participantes el próximo 31 de diciembre.

