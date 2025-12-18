Choque múltiple en la México-Puebla deja un herido grave

La mañana de este jueves se registró un choque múltiple en la autopista México-Puebla, con sentido a la capital poblana, lo que generó afectaciones a la circulación y dejó a una persona gravemente lesionada.

El hecho se presentó a la altura del kilómetro 112+850, en la zona de San Francisco Ocotlán, cuando un camión tipo torton se impactó contra un tráiler que continuó su marcha, situación que derivó en una carambola en la que se vieron involucradas al menos cuatro unidades.

Como resultado del percance, el conductor de un automóvil Nissan March resultó lesionado y fue atendido en el lugar por paramédicos de Caminos y Puentes Federales (Capufe), quienes posteriormente lo trasladaron al Hospital de Traumatología para su valoración médica.

El tráiler involucrado logró retirarse del sitio, mientras que el camión tipo torton y otras unidades permanecieron en el lugar. El tráfico es intenso en la zona, debido a que se realizan labores para el retiro de los vehículos siniestrados, por lo que únicamente se mantiene habilitado un carril para la circulación.

Editor: Renato León

