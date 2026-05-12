Debaten uso del Congreso de Puebla para conferencias del gobernador

El uso de la sede del Congreso del Estado para la realización de conferencias de prensa del gobernador Alejandro Armenta Mier desató un choque de declaraciones entre el PAN y Morena.

Mientras la oposición acusó una vulneración a la división de poderes, el oficialismo defendió los actos como una muestra de colaboración institucional.

En conferencia de prensa, el diputado de Acción Nacional, Rafael Micalco Méndez, fue el primero en alzar la voz contra el uso del recinto legislativo para actividades propias del Ejecutivo.

El legislador sentenció que la LXII Legislatura no debe ser utilizada como una “sede alterna” del gobernador, pues esto vulnera la independencia que debería existir entre ambas instancias.

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“No hay división de poderes”, afirmó Micalco Méndez, señalando que el recinto parlamentario debe preservarse exclusivamente para la labor de los diputados, el debate y la rendición de cuentas, y no para actos de comunicación social del gobierno estatal.

Ante estos señalamientos, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Pável Gaspar Ramírez, salió en defensa de la apertura del inmueble.

El coordinador de la bancada de Morena negó que prestar las instalaciones para las ruedas de prensa de Armenta Mier signifique una sumisión ante el Ejecutivo.

Gaspar Ramírez explicó que se trata de una “cortesía institucional” con el mandatario estatal y que la presencia de Armenta Mier en el Congreso no resta soberanía al Poder Legislativo, sino que refleja una relación de respeto mutuo.

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