Sedena entrega 6 mil apoyos a afectados por tormenta Jerry en Sierra Norte

Durante los meses de febrero y marzo del presente, la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Secretaría de Bienestar, entregaron más de 6 mil apoyos a afectados por la Tormenta Jerry, registrada en 2025 en la Sierra Norte de Puebla.

Como parte de estas acciones, se entregaron 2 mil 949 colchones y 3 mil 186 paquetes en beneficio de habitantes de 37 municipios afectados por el fenómeno meteorológico.

Los municipios atendidos fueron: Juan Galindo, Xicotepec, Naupan, Tlacuilotepec, Jopala, Honey, Pahuatlán, Huauchinango, Venustiano Carranza, Francisco Z. Mena, Chignahuapan, Tetela de Ocampo, Jalpan, Zihuateutla, Zacatlán, Ixtacamaxtitlán, Huehuetla y Hermenegildo Galeana.

Además: Tlaola, Jonotla, Nauzontla, Zongozotla, Ahuacatlán, Tenampulco, Tlaxco, Pantepec, Tlapacoya, Chiconcuautla, Ayotoxco de Guerrero, Tepango de Rodríguez, Zapotitlán de Méndez, Xochitlán de Vicente Suárez, Olintla, Tlatlauquitepec, Zacapoaxtla y Hueyapan.

Cabe destacar que además de colchones, los paquetes incluyen refrigeradores, estufas, licuadoras y baterías, contribuyendo a la recuperación de las condiciones de vida de las familias afectadas.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso de brindar atención oportuna y apoyo solidario a la población en situación de emergencia, bajo la coordinación del gobernador Alejandro Armenta Mier.

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